x x

SARONNO – Nel giovedì di Serie A1 Softball il Bussolengo 2.0 retrocede aritmeticamente in Serie A2 Softball 2023 dopo aver perso gara uno contro il Poderi dal Nespoli Forlì, che mantiene l’assalto al primo posto nel girone. A Saronno vittoria in walk-off sull’Mkf Bollate per l’Inox Team.

Spettacolo ed emozioni a Saronno dove l’Inox Team Saronno vince per 3-2 al decimo inning con walk-off di Agnese Pietroni una partita intensa e bellissima contro l’Mkf Bollate, guadagnando il primo posto per media percentuale di vittorie. Al Bussolengo 2.0 non basta il successo in gara2 contro il Poderi dal Nespoli Forlì (vincente in gara uno) e retrocede in Serie A2 Softball 2023.

Sulla scia dell’anticipo del mercoledì (gara 1 era finita 1-0 per le saronnesi), Inox Team Saronno e Mkf Bollate danno vita ad un’altra partita disputata ad alta intensità e rimasta incerta fino alla fine. Al campo comunale di Saronno a prevalere è la squadra di casa che vince 3-2 al decimo inning, bissa il successo di mercoledì 9 e vanta adesso una miglior percentuale di vittorie.

L’avvio promette bene per la formazione bollatese: un mancato controllo in seconda su una battuta di Logan Moreland ed un bunt di Irene Costa valgono due corridori in base per la formazione milanese. È una delle poche occasioni concesse da Alexis Handley che infatti si fa valere prima con uno strikeout su Elisa Cecchetti poi inducendo Elisa Princic ad una volata che resta nel campo interno. La lanciatrice delle padrone di casa si “arrende” soltanto a Silvia Torre che, dopo aver girato a vuoto i primi due lanci, riesce a trovare il punto giusto a destra per l’uno a zero bollatese prima di venire eliminata in seconda base.

Mentre Handley riesce a mettere la museruola all’attacco della Mkf aprendo una striscia di cinque eliminazioni consecutive tra secondo e terzo inning ed eliminando un totale di dieci battitori avversari fino alla parte alta del quinto, l’Inox Team Saronno prova in tutti i modi a ferire Irene Costa. Nel primo inning i singoli di Fabrizia Marrone, Alessandra Rotondo e Milagros Lozada riempiono le basi, ma con zero eliminati Costa e la difesa riescono a proteggere il vantaggio. Saronno si fa pericolosa ancora nel terzo inning, ma con due in base e due eliminati Arianna Nicolini resta vittima di una battuta in foul raccolta al volo da Silvia Torre. La partita resta nelle mani ospiti fino alla parte bassa del quinto inning dove, con un out, a cambiare le sorti del match è un poderoso giro di mazza di Giulia Longhi terminato oltre l’esterno centro per il quinto fuoricampo in campionato. Il Bollate ci riprova nel sesto inning aggredendo la Handley, ma le volate di Princic e Torre non ingannano i guanti di Marrone e Bettinsoli. Tornata in pedana dopo un’ottima ripresa lanciata da Irene Costa, Alexis Handley riprende il dominio con tre strikeout su Giorgia Fumagalli, Linda Rampoldi e Sara Camisasca arrivando a quota 12 mentre l’attacco non riesce a spingere a casa Mirta Anselmi, potenziale punto del walk-off. La partita si sposta al tie-break: il Bollate va avanti con lo small ball (bunt per spostare Camisasca in terza e sac-fly di Moreland per il vantaggio), il Saronno risponde con un “two-out rbi single” del pareggio grazie ad una imbeccata di Agnese Pietroni. La partita non finisce: la difesa del Saronno (spettacolare la presa al volo di Fabrizia Marrone su una volata corta di Torre) protegge Handley (che arriva a 14 strikeout) ma il Saronno con le basi piene (doppia intenzionale a Lozada e Longhi) non riesce a chiudere la partita. L’epilogo arriva nel decimo: Alexis Handley è irresistibile ed aggiunge altri due strikeout (ed un bunt foul con due strike) a referto mentre nella parte bassa, con corridori agli angoli e due out, una profonda volata di sacrificio di Agnese Pietroni vale la vittoria per l’Inox Team Saronno che può vantare adesso una miglior percentuale di vittorie con due partite da recuperare.

Risultati mercoledì 10 agosto:

Gir. A: Inox Team Saronno – Mkf Bollate 3-2 (10°).

Gir. B: Poderi dal Nespoli Forlì – Bussolengo 2.0 8-1 (5°), 0-3.

Classifiche:

Gir. A: Inox Team Saronno (17-7), .708; Mkf Bollate (18-8), .692; Bertazzoni Collecchio e Mia Office Blue Girls Pianoro (14-10), .583; Head Reborn Sestese (8-14), .364.

Gir. B: RheaVendors Caronno (16-8), .667; Poderi dal Nespoli Forlì (17-9), .654; Metalco Thunders Castellana (12-14), .462; Taurus Donati Gomme Old Parma (10-16), .385; Nuoro Banco di Sardegna (7-17), .292; Bussolengo 2.0 (3-23), .115.

(foto: Inox Team Saronno festeggia una vittoria. Credit: EzR-Nadoc)

11082022