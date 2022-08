x x

LAZZATE – Il comitato calcistico della Lombardia ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato di Eccellenza per la stagione 2022-2023. Per quanto riguarda l’unica squadra della zona presente nella contesa, l’Adror Lazzate, il debutto avverrà in trasferta a Sesto Calende contro i locali della Sestese. Via domenica 4 settembre alle 15.30, il termine della regular season è previsto il 29 marzo 2023. Pausa invernale fra dicemnbre (ultima gara il 2) e gennaio (prima di ritorno il 22 gennaio).

Nel girone con l’Ardor squadra del Varesotto come lo “storico” Verbano; della vcina Brianza come il Muggiò, del Milanese come la Virtus Binasco ed anche del Pavese, come Pavia e Vogherese.

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco)

