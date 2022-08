x x

SOLARO – Lavori di manutenzione all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Questa volta il focus è nel Comune di Carugo verso uno dei luoghi più suggestivi che è entrato a fare parte del Parco dopo l’ultimo ampliamento: si tratta della “Fontana del Guercio”.

“Se non avete avuto ancora l’occasione di visitarla durante una passeggiata – dicono dallo staff del parco – o un’escursione in bicicletta sappiate che vi attende un luogo unico e magico. L’occasione di una visita potrebbe essere rappresentata dalla fine dei lavori di riqualificazione dei fontanili della fontana.”

“Si è trattato di un intervento importante – continuano – con il consolidamento delle sponde delle risorgive, la formazione e il potenziamento delle briglie. I lavori sono stato studiati e progettati attentamente sia dal punto di vista naturalistico sia da quello ingegneristico.”

Sono stati ripuliti anche i “letti” dei fontanili, ripristinati alcuni muretti a secco che erano stati danneggiati e verificata la cosiddetta regimazione delle acque, ovvero sono stati eseguiti tutti quegli interventi tecnici che tendono a limitare la forza erosiva dell’acqua sui manufatti esistenti. L’intervento è stato completato con la manutenzione del verde, il taglio di alcune essenze morte o pericolanti, in modo da garantire il passaggio in sicurezza delle persone e la posa della cartellonistica e delle bacheche informative.

