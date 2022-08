Lomazzo, mostra di giochi nella natura

x x

LOMAZZO – “A che gioco giochiamo? Alla casetta del Centro Biodiversità di Lomazzo, in via Brianza, è allestita recentemente una mostra con oltre 100 giochi, che sono stati realizzati dalle classi che hanno partecipato, durante l’anno scolastico, al progetto “Uniti per matura”, promosso dal Parco del Lura e del Parco Sorgenti del Torrente Lura”: a ricordare l’iniziativa i responsabili dell’Amministrazione comunale di Lomazzo.

Il centro biodiversità è da tempo un riferimento per progetti didattici con al centro i temi della salvaguardia della natura e dell’ambiente che ci circonda.

(nelle foto, la mostra che è stata recentemente allestita al centro biodiversità del parco del Lura, alla periferia di Lomazzo)

