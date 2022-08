x x

SARONNO – L’appello arriva direttamente da un saronnese che con una mail ha spiegato a ilSaronno il problema “estivo” con cui si trova a fare i conti. Un tema di grande attualità, in questo periodo con tante chiusure in città per le ferie, ma che l’utente declina in una linea più generale con richieste specifiche per far “avanzare” il servizio degli autobus urbani.

“Malgrado i reiterati piagnistei sulla crisi la maggior parte dei commercianti ha chiuso e questo crea qualche problema per chi resta in città. Ad esempio: dove posso acquistare i biglietti degli autobus urbani? Perché dovrei acquistarli sul bus con una sovrattassa di 50 centesimi?”.

Come detto il saronnese guarda oltre: “Ci sono dei terminali Wi-Fi sui bus da ere geologiche ma non funzionano, controlli non esistono e quindi? Posso pagare il biglietto presentando lo smartphone oppure nell’epoca dello spid e altre pirandelliane procedure devo pagare una sovrattassa dovuta all’analfabetismo informatico della azienda che gestisce il trasporto urbano?”.

