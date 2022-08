x x

SARONNO – Colpo di altra categoria per l’Az Robur Saronno: si aggiunge al roster di C Gold 2022/2023 l’ala Andrea Negri. In Lombardia ha giocato con Como, Juvi Cremona, Lecco e Urania Milano e nelle ultime stagioni ha vestito la maglia di Olginate, praticamente sempre in Serie B. Al PalaRonchi porta la sua capacità di essere utile per la squadra e di contribuire con tante piccole grandi cose in ogni aspetto della pallacanestro. Un aspetto fondamentale per un gruppo che vuole puntare in alto.

Tiratore implacabile, punti nelle mani, conoscenza del gioco, capacità difensive di alto livello, solo tre anni fa vinceva la Serie B con Urania disputando l’anno successivo l’A2.

