Fuga da Olgiate a Venegono: arrestato straniero

VENEGONO INFERIORE – E’ al vaglio della procura la posizine di un albanese che nei giorni scorsi è stato protagonista di un movimentato episodio: al volante di un’auto non ha rispettato l’alt ad un posto di controllo dei carabinieri ad Olgiate Comasco, è scappato a tutta velocità, è stato inseguito ed è stato raggiunto e bloccato in territorio di Venegono Inferiore.

Lo straniero, trentenne, è stato infine arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (sceso dall’auto ha aggredito i militari) e denunciato per il mancato rispetto delle norme sulla immigrazione: a suo carico, motivo per cui probabilmente non voleva farsi prendere, c’era u divieto di ritorno in Italia, da dove era già stato espulso. Alla fine è stato posto agli arresti domiciliari.

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri in servizio notturno in questa zona. In questo caso i carabinieri sono stati costretti a compiere un inseguimento durato parecchi chilometri)

23082022