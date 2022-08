x x

UBOLDO – Singolare incontro ieri pomeriggio in via Madonnina a Uboldo, da parte di una cittadina: fra le case, si è trovata davanti a due pecorelle, spaventate ed andate a cercare riparo in una stradina chiusa. E’ stato informato il comando della polizia locale e sono intervenuti gli agenti che sono riusciti a “bloccare” gli animali, senza fare loro del male, e li hanno recuperati sani e salvi, al contempo avviando le ricerche per capire la loro provenienza, forse qualche gregge di passaggio nella zona o fattoria della periferia. La missione di salvataggio, dunque, è perfettamente riuscita.

(foto: le due pecorelle smarrite, particolare di una immagine apparsa sui social)

26082022