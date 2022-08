Basket C Gold, l’Az Robur Saronno conferma in blocco lo staff tecnico

SARONNO – Renato Biffi resta capo allenatore; Ezio De Piccoli primo assistente; Gianni Bettoni, secondo assistente e video manager; Francesco Giandomenico, preparatore atletico: l’Az Robur Basket Saronno conferma lo staff dell’ultima stagione e rilancia le ambizioni per il nuovo campionato maschile di basket serie C Gold 2022-2023.

La preparazione è cominciata ieri sera con dei sanissimi giri di campo. La squadra è inserita nel girone Rosso, il campionato comincia sabato 24 settembre, dunque c’è un mese pieno di allenamenti prima del debutto ufficiale. Con i saronnesi che confermano le ambizioni di alta classifica, come nelle ultime annate.

(foto archivio: Renato Biffi, confermato alla guida dell’Az Robur Saronno anche per la prossima stagione agonistica)

