SARONNO – “Vorrei ringraziare tutti quanti hanno riposto fiducia in me votandomi alle Parlamentarie”. Inizia così la nota di Claudio Zocco candidato al Senato per M5s.

“A dispetto di una indecente legge elettorale che non permette compiutamente l’espressione democratica del voto, che vieta le preferenze, istituisce listini bloccati e mette nelle mani dei partiti le scelte dei rappresentati in parlamento, il Movimento 5 stelle si erge come baluardo della Democrazia, permettendo ai cittadini di scegliere almeno i propri candidati.

E’ evidente che una delle priorità della prossima legislatura sia la riforma della legge elettorale, da fare subito non a fine mandato, come già successo, con i risultati che abbiamo sotto i nostri occhi. In caso di elezione sarei rappresentante di un territorio che ha decisamente bisogno di ascolto, in cui il costo della vita è fra i più alti in Italia, caratterizzato da una rete di piccole e medie imprese che formano uno dei più avanzati tessuti industriali del paese.

Valorizzarne le caratteristiche è un impegno che mi sento di assumere di fronte agli elettori, serve un’attenta vigilanza affinché variabili esterne, come aumenti dei costi dell’energia, non mettano in crisi la vita dei miei concittadini e la competitività delle aziende. Il territorio ha bisogno di essere rappresentato da un portavoce designato democraticamente che abbia a cuore gli interessi della gente e che onestamente rappresenti i suoi elettori, ma non solo, all’interno delle istituzioni”.

