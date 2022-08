x x

SARONNO – Il periodo estivo non è riuscito a tenere lontani i saronnesi dalle esequie di Jeff Giuseppe Longoni il commerciante 84enne che si è spento ad inizio settimana in Sicilia vittima di un malore. Storico esponente della Lega cittadina, era stato consigliere comunale durante i due mandati dell’ex sindaco Pierluigi Gilli, era anche titolare di un noto negozio di ottica in zona stazione.

Per questo ieri pomeriggio in Prepositurale attorno alla famiglia si sono stretti non solo molto amici, conoscenti e clienti ma anche noti esponenti del mondo politico saronnese e non solo. Tra i presenti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

