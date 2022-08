x x

SARONNO – Un furto così estremo e inspiegabile da spingere un saronnese a chiedere al ladro di ravvedersi e di restituire il maltolto. E’quello che si è verificato negli ultimi giorni in via Colombo nell’edicola sacra. Nel piccolo spazio creato ad hoc con statuine sacre, luci e fiori è sparita negli ultimi giorni la statuina della Madonna.

Un furto che ha lasciato senza parole chi si occupa dell’edicola sacra che ha posizionato un cartello con un semplice messaggio: “Gentile ladro riporta la Madonna per favore”. Del resto l’episodio ha provocato grande amarezza anche ai residenti del quartiere che passando in auto ma anche a piedi davanti alla “capanna” hanno notato l’assenza dell’Immagine sacra. Del resto l’edicola viene curata dai saronnesi con attenzione per le luci, i fiori e anche nuovi allestimenti realizzati ciclicamente.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn