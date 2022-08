x x

TRADATE – Si è tenuta giovedì 25 agosto la presentazione del nuovo Tradate che, anche la prossima stagione, sarà protagonista nel campionato di Prima categoria. Protagonista, perché le ambizioni non mancano alla società del presidente Rosario Tramontana. Lui a fare gli onori di casa insieme al direttore sportivo Marco Galluzzo, entrambi simboli della continuità in casa biancazzurra.

Al centro dell’attenzione Pasquale Curatolo. Dopo due anni di pausa, torna nel mondo dei dilettanti dopo essere stato protagonista per quasi 30 anni a Cairate. Stessa carica di un tempo, volontà di far bene e qualche aneddoto del passato ripercorrendo la lunga carriera.

Presente anche la politica tradatese, dal vicesindaco Franco Accordino al senatore Stefano Candiani, che hanno voluto dare il loro messaggio benaugurante alla squadra. E, poi, proprio i giocatori. Prima impegnati sul campo nella seduta di allenamento e poi protagonisti della presentazione.

La serata si è conclusa con un rifresco.

