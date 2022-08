x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro

“Si informano i sigg. genitori che da oggi fino al 3 settembre, sono aperte le iscrizioni online al servizio mensa scolastica a.s. 2022/2023.

L’iscrizione avverrà dal portale www1.eticasoluzioni.com/solaroportalegen



1) UTENTI già in possesso delle credenziali di accesso:

inserire credenziali (cod. utente e password) + “Sono un rinnovo”



2) NUOVI ISCRITTI

Nuova iscrizione + codice fiscale alunno + “Sono un nuovo iscritto”

Importante: La domanda non verrà confermata per gli utenti che al momento della richiesta di iscrizione risultino morosi al pagamento di questi o di altri servizi educativi e scolastici.



Ufficio scuola: tel. 02/96984470 – mail: [email protected]“

