SARONNO – Vi piacciono le nuove maglie del Fbc Saronno? Sono state appena presentate (e qualcosa si è visto nelle prime amichevoli estive) e già se ne parla tanto fra tifosi ed appassionati in città. Di certo, un po’ diverse rispetto al passato, non c’è il classico biancoceleste a strisce al quale molti erano abituati; sono innovative e moderne. Prima maglia che riprende i colori tradizionali, con qualche tonalità di azzurro e blu e l’immancabile bianco (sono anche i colori della città), e seconda maglia di un giallo “shock” che non passa certo inosservata.

Il Fbc Saronno si prepara al prossimo campionato di Promozione senza nascondere le proprie ambizioni di alta classifica, e dopo l’amichevole di mercoledì (2-2 contro la Cisanese) fa oggi il suo debutto ufficiale sul campo di via Laratta a Lazzate alle 18 per affrontare in Coppa Italia la Besnatese.

(foto: le nuove maglie del Fbc Saronno)

27082022