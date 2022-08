x x

SARONNO – Parte con grinta la campagna elettorale della Lega Lombarda a Saronno con il parlamentare Stefano Candiani e il consigliere regionale Emanuele Monti. “Militanti e simpatizzanti galvanizzati dalla possibilità offerta ai cittadini di poter mandare a casa la sinistra centralista e puntare su autonomia e federalismo hanno partecipato al nostro gazebo” spiegano gli attivisti saronnese.

“Siamo sicuri che i cittadini di Saronno sapranno premiare la Lega. Il confronto con l’amministrazione di centro sinistra di Airoldi è evidente. Le bugie del centro sinistra hanno le gambe corte. Il voto dei saronnesi lo dimostrerà”.

