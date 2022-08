x x

UBOLDO – Due persone riprese dalle telecamere della videosorveglianza privata di una abitazione, le varie fasi di un tentativo di furto avvenuto la notte del 27 agosto e compiuto da due “topi d’appartamento”: se ne parla molto sui social, dove sono comparse anche le fotografie della coppia di malintenzionati. Il tutto con riferimento a quanto successo l’altra notte in via Portiola, in zona residenziale di Uboldo, appena fuori dal centro. Con la speranza che le immagini possano rivelarsi utili alle forze dell’ordine.

Nei fotogrammi si vedono i due “armeggiare” fuori da una palazzina, uno di loro anche con una sedia: in base a quanto riferito dai residenti in zona, hanno danneggiato degli infissi ed il cancello e poi appena scoperti sono scappati come fulmini, a bordo di una automobile in sosta nelle vicinanze, e dove verosimilmente c’era un complice ad attenderli.

(foto: particolare di una delle foto che sono in questi giorni comparse sui social)

30082022