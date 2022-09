x x

SOLARO – Saranno tre i cantieri stradali attivi nel mese di settembre: oltre alla conclusione delle opere su via Marconi e corso Europa, partirà la riqualificazione di via Della Croce con momentanea chiusura al traffico della strada. I lavori di via Della Croce, che comprendono l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il rifacimento del manto stradale, oltre che la sostituzione di una porzione dell’illuminazione pubblica, saranno divisi in due momenti, uno successivo all’altro. Il primo, in partenza oggi, martedì 30 agosto, prevede la chiusura del tratto di strada compreso tra via Per Limbiate e via Verdi. Il secondo invece da via Verdi a corso Europa. I lavori si protrarranno sino ad autunno inoltrato, i residenti sono stati informati in una riunione pubblica all’inizio del mese di agosto. Al termine dei lavori via Della Croce diverrà a senso unico in direzione del centro paese.



Il cantiere di via Marconi è ripreso negli scorsi giorni. È in corso la rimozione dei pali del vecchio impianto di illuminazione pubblica che è già stato sostituito dalla nuova infrastruttura. A seguire, nella seconda metà di settembre, si procederà con i ripristini e l’asfaltatura completa della strada. La chiusura è programmata, salvo imprevisti, entro la fine del mese.



Il terzo lotto del cantiere di corso Europa riprenderà con la rimozione dei pali dell’illuminazione pubblica, con successivi ripristini e l’asfaltatura dell’ultimo tratto sino all’incrocio con la provinciale Saronno-Monza, nel punto in cui sarà realizzata la nuova rotatoria attualmente in fase di progettazione.



Riepiloga Christian Caronno, assessore comunale ai Lavori pubblici: “Si tratta di due opere che abbiamo imbastito nei mesi scorsi e che ci accingiamo a concludere ed una che invece rappresenta un traguardo importante per il superamento delle barriere architettoniche. Su via Marconi e corso Europa, alcune difficoltà nel reperire i materiali ci hanno costretto a posticipare la conclusione delle opere che è ormai vicina. Su via Della Croce invece ci auspichiamo si possa concludere il piano di lavori entro la fine dell’autunno; sappiamo che si creerà qualche disagio a causa della chiusura al traffico della strada, ma si tratta di un intervento importante e non più derogabile. La strada diverrà un importante collegamento fra la nuova rotonda, attualmente in progettazione, che realizzeremo fra corso Europa e la Saronno Monza e l’hub di Regina Elena che inaugureremo in autunno”.

