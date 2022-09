x x

CARONNO PERTUSELLA – “Si comunica alla cittadinanza che l’Isola del Riuso di via Asiago 601 riavvierà il servizio a decorrere dal 2 settembre”: così una nota dell’Amministrazione civica che annuncia la ripartenza da domani di questo servizio.

All’Isola del Riuso possono essere conferiti, mobili ed elementi di arredo; piccoli elettrodomestici; libri, dvd, cd, videogiochi, dischi; utensili per lavori casalinghi e da giardino; giocattoli; stoviglie; attrezzatura sportiva e articoli per la prima infanzia. Tutti i cittadini possono consegnare, gratuitamente, i propri oggetti all’Isola del Riuso mentre per il ritiro bisogna versare una modesta offerta. Il ricavato viene destinato a piccoli progetti con finalità ambientali, coerenti al progetto del riuso, socio-assistenziali e culturali.

(foto archivio: piazzola ecologica in zona)

