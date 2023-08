x x

SOLARO – Due importanti cantieri sulle strade di Solaro a fine agosto. Da lunedì 28 partiranno i lavori per la sistemazione della pavimentazione a porfido in via Abate Pelizzoni e sempre dalla stessa data comincerà l’opera di asfaltatura e riqualificazione viabilistica di via Drizza.

In via Abate Pelizzoni il cantiere per il rifacimento della pavimentazione sarà suddiviso in tre fasi per ridurre al minimo i disagi per i residenti. Nella prima fase interesserà il tratto centrale compreso tra piazza Cattorini e piazza Giovanni Paolo II, nella seconda fase tra via Mazzini e piazza Cattorini, mentre la terza e ultima tra piazza Giovanni Paolo II e via Varese/via Roma. Durante tutta la durata del cantiere la strada sarà chiusa al traffico per i non residenti; per i residenti invece rimarrà aperta per ingressi e uscite a seconda delle diverse fasi secondo quanto indicato dalla cartellonistica di cantiere. Il cantiere ha una durata prevista di circa sei settimane e una spesa complessiva di 100mila euro con fondi propri di bilancio.

In via Drizza il lavoro prevede l’asfaltatura completa della strada con l’abbattimento di barriere architettoniche laddove presenti, la realizzazione di un dosso all’altezza dell’intersezione con via Puccini per garantire maggior sicurezza all’ingresso in paese e la realizzazione di un attraversamento pedonale nella zona della rotatoria con via Rovereto.

Sarà inoltre rivista la segnaletica verticale per una maggior regolamentazione della viabilità locale. La spesa complessiva è di circa 150mila euro.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: «Chiediamo ai cittadini di pazientare qualche giorno per i disagi che si verranno a creare, ma si tratta di due porzioni di territorio sensibilmente importati per diversi motivi. Per quanto riguarda via Pelizzoni interveniamo in pieno centro per la conservazione di una parte caratteristica e storica del nostro paese; su via Drizza invece andiamo a lavorare in una strada ricca di servizi come l’accesso alle scuole secondarie, alla caserma dei carabinieri ed al centro anziani Maps, oltre che per una zona commerciale e residenziale molto frequentata.

L’abbattimento di barriere architettoniche e la posa di sistemi per rallentare il traffico ci garantiranno maggior sicurezza per i residenti e di tutti coloro che vivono l’area quotidianamente».

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione