CERIANO LAGHETTO – Inizia Sabato 3 settembre l’open day dell’ASD Ceriano Laghetto che durerà una settimana concludendosi poi il 10. Gli orari previsti sono 16:00-18:00. Il campus si svolgerà in via Stra Meda, Ceriano Laghetto.

Il titolo quest’anno è “Ripartiamo insieme” e rappresenta un’occasione per i più piccoli per socializzare.

Il corso è rivolto ai bambini nati tra il 2011 e il 2017, divisi a seconda dell’anno di nascita.

