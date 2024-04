Calcio

BESNATE- Nella 27′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo della Besnatese, in un match equilibrato, ma vinto nel finale dai padroni di casa con il risultato di 2 a 0.

Nel primo tempo, dopo una prima fase di studio da parte delle due squadre, il Ceriano prende in mano le redini del gioco e colpisce anche un legno con la gran botta da fuori di Cossa.

Succede tutto negli ultimi minuti della ripresa: all’86’ passa in vantaggio la Besnatese con il tiro da fuori area di Comani che fa esplodere di gioia i tifosi della squadra di casa. Nel finale il Ceriano si scopre, gettandosi in avanti per cercare il pari, ma i padroni di casa colpiscono in contropiede e Cinotti chiude la gara.

Con questa sconfitta il Ceriano Laghetto viene agganciato dal Valle Olona a 29 punti, rimanendo a tre lunghezze dalla zona salvezza. Dall’altra parte la Besnatese mantiene il 5° posto in classifica, in attesa del posticipo dell’Uboldese.

Besnatese-Ceriano Laghetto 2-0

BESNATESE: Lupu, Puricelli, Brivio, Ghilardi, Praderio, Bertuzzi, Dall’Omo, Comani, Caccia, Leontini, Cinotti. A disp: Manica, Mastrogiacomi, Cattaneo, Asprella, Romano, Rubini, Marinuzzi, Tadiello, Fofana. All. Rasini.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Iorino, Degiorgi, Darone, De Boni, Menegoni, Cossa, Marone, Meroni, Haddaoui. A disp: Mirko, Pamio, Troiano, D’Ambra, Banfi, Ippolito, Di Natale, Zaffaroni, Bianchi. All. Pepe.