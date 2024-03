Primo piano

SARONNO- A 5 giornate dalla fine del campionato di Promozione, nel girone A, è ancora tutto aperto: dalla lotta al primo posto, fino alla rincorsa salvezza.

Nelle zone basse della classifica, la Salus Turate si sta piano piano allontanando dai playout e la vittoria nella scorsa giornata contro l’Esperia Lomazzo ha migliorato ancora di più la condizione dei ragazzi di mister Cernivivo. Rimane ancora aperto, ma difficile il sogno salvezza diretta del Ceriano Laghetto, lontano sei punti da essa.

Nelle parti alte del girone, la corsa alla vittoria è affascinante: 4 squadre in 4 punti e ancora qualche scontro diretto da giocare. Al momento in testa vi sono la Lentatese e l’Accademia BMV appaiate a quota 47, ma l’Ispra è in agguato dietro esse, avendo anche una partita in meno da recuperare contro l’Aurora Uboldese. In quarta posizione, con 43 punti, attenzione all’Universal Solaro pronto a sfruttare ogni passo falso delle dirette concorrenti. Occhio anche alla Besnatese, a quota 41, che potrebbe risultare la sorpresa della classifica.

La classifica intera

Lentatese 47, Accademia BMV 47, Ispra Calcio 46*, Universal Solaro 43, Besnatese 41*, Baranzatese 36, Aurora Uboldese 36, Castello Cantù 36, Canegrate 34, Gavirate 33, Salus Turate 32, Ceriano Laghetto 26, Esperia Lomazzo 23, CAS Sacconago 19, Gallarate Calcio 18, Valle Olona 17.