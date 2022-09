x x

TURATE – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago oggi nell’area del supermercato D’Ambros di via per la Massina a Turate. Per una caduta accidentale da una scala è stata soccorsa una donna di 46 anni, che è stata quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Saronno. Le due condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Ieri per una caduta dalla bici è rimasto ferito un uomo di 45 anni: è successo alle 13 in via Cadorna a T urate, l’interessato non ha riportato gravi conseguenze ed è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

(foto archivio: un mezzo di soccorso della Croce azzurra in servizio sul territorio)

