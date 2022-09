x x

ROVELLO PORRO – Ieri le esequie di Albina Iori, 74 anni: il funerale si è svolto nel pomeriggio alla chiesa parrocchiale di via Cardinal Ferrari a Rovello Porro. Volto notissimo del volontariato rovellese, quello di Albina: era la vedova di Giulio Banfi, già sindaco di Rovello per quasi un decennio, fra il 1987 ed il 1995. Era nell’associazione “Donna è” e da tanti anni impegnata organizzazione della annuale tombolata, del 6 gennaio, promosso dall’Ave, l’Associazione verde età ed è stata insegnante di catechismo in parrocchia. E’ stata inoltre volontaria della Cls, la Cooperativa lavoro e solidarietà di Saronno, e del comitato pro bimbi di Chernobyl.

(foto: la chiesa parrocchiale di Rovello Porro dove si sono svolte ieri le esequie)

03092022