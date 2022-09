x x

CISLAGO – Giovedì 1 settembre il gruppo di minoranza Cartabia Sindaco ha presentato un’interrogazione all’attenzione dell’amministrazione Calegari riguardante la nuova convenzione per la gestione associata di alcuni servizi di Polizia locale tra i Comuni di Cislago e Gerenzano, approvata in consiglio comunale lo scorso 11 aprile.

L’accordo, della durata di cinque anni, prevede la possibilità per i due enti di promuovere via via progetti di collaborazione e cooperazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza, attraverso un coordinamento e un miglior utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche disponibili.

Riportiamo di seguito l’interrogazione firmata dal consigliere Gian Luigi Cartabia.



Interrogazione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari.

Premesso che:

Il giorno 11/04/2022 il punto n°4 all’ordine del giorno del consiglio comunale prevedeva la discussione della convenzione di cui all’oggetto; il punto veniva il approvato con 9 voti favorevoli, l’intera maggioranza, oltre ai 4 voti contrari di tutti i gruppi di minoranza.

Considerando che con delibera di Consiglio comunale n°17 del 11.04.2022 pubblicata sull’albo pretorio il 14.04.2022 la delibera è

divenuta efficace, e sono trascorsi oltre 5 mesi da tale data.

Chiediamo:

Se e quando è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Gerenzano Se sono state dettagliate le risorse, umane e tecniche, con cui i due Comuni contribuiscono alla convenzione,

indicando per le prime le qualifiche, mansioni ed esperienze e per le seconde numero, tipologia e stato manutentivo, ad integrazione di quanto citato dall’art. 11 assolutamente generico In relazione all’art.2 “Attività di mutuo soccorso”, quali e quanti e servizi di sicurezza urbana, mutuo soccorso, e per eventi quali sagre, calamità, incidenti stradali, sono stati attivati? è stata redatta una rendicontazione da parte dei due comuni delle risorse impiegate? L’art.3 prevede che “iniziative ed interventi verranno meglio definiti in appositi progetti da approvare con atti successivi delle giunte comunali”; quanti e quali sono i progetti ad oggi approvati? Quanti e quali eventualmente in fase di valutazione e/o attivazione? In relazione all’art.6 è stata convocata la prima conferenza dei Sindaci?

Vista I ‘importanza del tema mi auguro sarà sua premura inserire questo punto nel O.D.G. per il prossimo consiglio

comunale e che venga data risposta sia orale che scritta.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: archivio)

03092022