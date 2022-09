x x

VENEGONO SUPERIORE – “Cari lettori, siamo felici di annunciarvi che da oggi è disponibile per voi in biblioteca il box per la restituzione dei libri attivo tutti i giorni 24 ore su 24″. E‘ la biblioteca di Venegono Superiore ad annunciare l’avvio di questo nuovo servizio: per la restituzione dei libri, in questo modo, la biblioteca è di fatto “aperta” giorno e notte, una bella comodità per gli utenti che possono dunque recarsi al box di raccolta in qualunque momento, in base alle loro esigenze.

La biblioteca “Bruno Munari” di Venegono Superiore ha sede in piazza San Giorgio 1.

(foto: il box per la raccolta dei libri installato davanti alla biblioteca di Venegono Superiore)

05092022