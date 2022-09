Calcio serie D, la Varesina regala i 3 punti al mister

x x

VENEGONO SUPERIORE – Il ritorno in Serie D della Varesina calcio coincide col compleanno di mister Marco Spilli ed i ragazzi gli fanno un regalo per speciale per degli auguri speciali coi primi tre punti della stagione dopo il 3-2 di Villa d’Almè. Il campo della Villa Valle è il palcoscenico per i nostri campioni, vestiti di nuovo, pronti a darsi battaglia in questo girone B di Serie D.

La cronaca – Orellana inizia a dribblare chiunque, il suo sinistro velenoso avvia la prima azione pericolosa, chiusa dalla traversa colpita da capitan Poesio. Questione di minuti, il primo gol in campionato della Varesina è il bolide di Andrea Pozzi che toglie il fiato al Villa Valle e regala ai tifosi rossoblù il primo urlo di gioia. Al minuto 17 sale in cattedra il professor Gasparri: caparbietà, classe e talento nel destro del 2-0 da posizione impossibile. Gli avversari rialzano la testa, guidati dal sinistro di Perrotti che al 21′ fa 1-2 e smorza un pò l’entusiasmo devastante con cui la Varesina stava beatamente convivendo. Poi Orellana si mette in proprio: salta per due volte mezza difesa prima di far raccogliere il terzo pallone in fondo alla rete al portiere Rota.

La gestione della partita è davvero di alto livello dopo il 3-1. Soprattutto nella ripresa è normale che il Villa Valle prenda campo, ma Gregov e Spadavecchia sono comandanti di lungo corso, Bernardi, Schieppati, Pozzi e Lucentini, quando entra, rimandano al mittente tutti gli assalti. Grieco gestisce il ritmo dell’azione, Poesio guida dal centro, Malvestio corre per 5, Donizetti e Biaggi mettono qualità e intensità. Davanti Gasparri gioca una gara speciale, Orellana è sempre una spina nel fianco ed Ekuban lotta, così come fa Pino dopo il suo ingresso.

Ci vuole tutta la qualità di Castelli per colpire su calcio piazzato e ridare speranze al Villa Valle, che però non riuscirà più ad essere particolarmente pericoloso. Una parata bassa di Spadavecchia è l’unico brivido.

