SARONNO – Il 95% dei ragazzi e delle ragazze che frequentano i corsi di Its Lombardia Meccatronica ottengono un posto di lavoro ad un anno dal diploma, in linea con il percorso di studi fatto. Questo grazie al fatto di poter contare su: una rete di 157 soci e più di 450 aziende partner; un corpo docente che per oltre il 60% proviene dal mondo del lavoro; una formazione che per almeno il 40% delle ore si svolge in azienda attraverso il tirocinio e l’apprendistato. Questi i dati di ITS Lombardia Meccatronica che, dopo i corsi già avviati a Sesto San Giovanni, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia sbarca ora (oltre che a Como) anche a Saronno. Con l’anno formativo 2022/2023, infatti, grazie all’iniziativa portata avanti in maniera congiunta da Unione degli Industriali della Provincia di Varese e da Confindustria Alto Milanese e all’intesa con l’ITS Lombardia Meccatronica, prende avvio un nuovo corso post-diploma ITS in “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” che avrà sede all’Istituto Giulio Riva.

Il percorso, della durata di due anni, verrà presentato in occasione dell’open day che si terrà venerdì 9 settembre 2022, alle 9, all’Itis Giulio Riva, via Carso 10.

L’open day rappresenta un’opportunità sia per i ragazzi e le ragazze, che possono andare alla scoperta di un corso di studi post-diploma in grado di garantire altissime percentuali di occupazione a chi lo frequenta, vista l’elevata richiesta da parte delle imprese,sia per le stesse aziende del territorio che possono così valutare di diventare partner di un progetto formativo capace di dare risposta alle esigenze di un sistema produttivo sempre più alla ricerca di figure professionali nel campo della meccatronica.

Il programma dell’open day:

Ore 9.00 Accoglienza partecipanti

Ore 9.30 Presentazione nuovo corso Its e testimonianze

Interverranno:

Monica Maria Zonca, Dirigente Scolastico Itis G. Riva

Roberto Grassi, Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Diego Rossetti, Presidente Confindustria Alto Milanese

Monica Poggio, Presidente Its Lombardia Meccatronica

Raffaele Crippa, Direttore Its Lombardia Meccatronica

Giovanni Brugnoli, Vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano

Ore 11.30 Colloqui orientativi individuali con lo staff di Its Lombardia Meccatronica.

