x x

SARONNO – Un nuovo tassello per la proposta formativa del polo scolastico saronnese che diventerà anche una risorsa concreta per le aziende del territorio: oggi Saronno ha dato il benvenuto ad un’innovativa proposta formativa.

Nell’anno formativo 2022/2023, grazie all’iniziativa portata avanti in maniera congiunta da Unione degli Industriali della Provincia di Varese e da Confindustria Alto Milanese e all’intesa con l’ITS Lombardia Meccatronica, prende avvio un nuovo corso post-diploma ITS in “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” che avrà sede all’Istituto Giulio Riva.

Oggi si è tenuto l’open day nell’aula magna dell’Its Riva dove si sono ritrovati studenti, docenti, impenditori e rappresentanti delle istituzioni per la presentazione del percorso di studi.

Focus della mattinata la grande ricaduta occupazionale del percorso: Ii 95% dei ragazzi e delle ragazze che frequentano i corsi di Its Lombardia Meccatronica ottengono un posto di lavoro ad un anno dal diploma, in linea con il percorso di studi fatto. Questo grazie al fatto di poter contare su: una rete di 157 soci e più di 450 aziende partner; un corpo docente che per oltre il 60% proviene dal mondo del lavoro; una formazione che per almeno il 40% delle ore si svolge in azienda attraverso il tirocinio e l’apprendistato.

Non a caso Giovanni Brugnoli, Vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano ha rimarcato come la scelta di Saronno come sede non sia stata casuale: “E’ un progetto che ha unito Univa e Confindustria Alto Milanese e che nasce in una zona dove c’è molta manifattura. Realtà che si stanno trasformando che hanno bisogno di innovazione a cui quest’iniziativa può dare una risposta concreta”.

Dall’assessore saronnese all’Istruzione Gabriele Musarò è arrivata la garanzia dell’impegno della città di Saronno ad essere vicino al progetto e al mondo della scuola che ha anticipato l’appello di Diego Rossetti, Presidente Confindustria Alto Milanese che ha posto l’accento sull’importanza dell’attenzione delle istituzioni anche su un tema cruciale come quello dei trasporti “essenziale asset per permettere agli studenti di usuruire dell’opportunità formativa”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn