SOLARO – Dopo lo sgombero di ieri mattina, la scorsa notte l’incendio: è successo nel complesso edilizio abbandonato, e che era stato occupato abusivamente, dove all’alba di giovedì erano intervenuti carabinieri e polizia locale per fare sloggiare diversi “abusivi” che si erano insediati nel caseggiato, un edificio di via San Pietro mai terminato per il fallimento della società che lo stava costruendo.

Nello stabile durante la notte è scoppiato l’incendio, sicuramente doloso: attorno alle 0.30 qualcuno è infatti salito all’ultimo piano, appiccando le fiamme. Ma i vicini se ne sono accorti quasi subito, hanno dato l’allarme ed i pompieri hanno rapidamente spento il fuoco.

(foto: una immagine dell’intervento delle forze dell’ordine giovedì mattina per lo sgombero)

09092022