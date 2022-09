x x

SARONNO – Sabato 10 settembre prende il via la postseason di Serie A1 softball: due semifinali al meglio delle cinque partite per decretare chi accederà all’Italian Softball Series. Di scena anche il play-out

Semifinale A: Poderi dal Nespoli Forlì – Inox Team Saronno

Come dodici mesi fa Poderi dal Nespoli Forlì ed Inox Team Saronno si trovano faccia a faccia in semifinale Scudetto: allora il campo premiò Saronno, ma per un’irregolarità a roster fu Forlì ad accedere alla finale, poi vinta. Impossibile, dunque, non pensare a ciò che successe nella passata stagione, ulteriore carne sul fuoco di una serie che si preannuncia scoppiettante.

Saronno dopo un inizio di 2022 con qualche intoppo ha messo la freccia e ha svoltato: tornata in campo dopo la pausa per le nazionali la squadra lombarda non ha più conosciuto il significato della parola “sconfitta”, chiudendo al primo posto il girone A e conquistando la Coppa delle Coppe, primo trofeo continentale nella storia del club varesino. La particolarità di Saronno è il parco lanciatrici composto interamente da mancine, con Alice Nicolini (1.41 ERA) e Chiara Rusconi (3.71 ERA) per la partita delle italiane e l’importante innesto di Alexis Handley (0.98 ERA), statunitense classe ’98 prodotto di Auburn e Ohio State University, per gara 2. In battuta la squadra si basa su un blocco ormai collaudato, con ben quattro giocatrici sopra il .950 di OPS (Longhi, Lozada, Marrone, Brugnoli) e che rispetto alla passata stagione può contare sul rientro di Alessandra Rotondo.

Dall’altra parte Forlì ha lottato per tutto l’anno con Caronno per il primo posto nel girone B, chiudendo infine a parità di record ma con un peggior storico negli scontri diretti ed accontentandosi dunque della seconda piazza. La compagine romagnola sarà l’unica delle quattro semifinaliste a non contare su una lanciatrice straniera, affidandosi dunque nelle mani di Ilaria Cacciamani (2.01 ERA) e Carlotta Onofri (4.14 ERA), capaci di destreggiarsi anche nel box di battuta. Con le defezioni di Laura Vigna, volata negli Stati Uniti, e Virginia Mambelli, infortunata, l’attacco forlivese si affiderà a Beatrice Ricchi, leader in Serie A1 per fuoricampo (10) ed RBI (37), e Veronica Onofri (1.111 OPS) oltre che a Marta Gasparotto, di rientro da un infortunio e che in soli 17 turni di battuta quest’anno è riuscita a collezionare due fuoricampo e 5 RBI.

Semifinale B: MKF Bollate – Rheavendors Caronno

Solamente sette chilometri dividono gli impianti di Bollate e Caronno, derby lombardo ad alta tensione che mette in palio un pass per l’Italian Softball Series. L’Mkf Bollate cerca la sesta partecipazione consecutiva al ballo finale, record che già possiede – nessuna squadra era stata infatti capace di arrivare in finale per cinque annate consecutive – ma che vorrebbe migliorare, mentre dall’altra parte la Rheavendors Caronno ha la grande chance di arrivarci per la prima volta nella sua storia.

Caronno è stata abile nell’imporsi su Forlì nel testa a testa del girone B, ottenendo così il fattore campo nella serie di semifinale. In pedana di lancio le neroverdi hanno potuto contare su un terzetto italiano formato da Bianca Messina Garibaldi (2.49 ERA), Sara Riboldi (1.82 ERA) e Silvia Durot (3.71 ERA) che ha funzionato ottimamente tanto da consentire a Messina Garibaldi di essere convocata in Nazionale, mentre gara 2 è sempre stata competenza della lanciatrice cubana Yilian Tornes, leader nel campionato per vittorie (13), partite complete (15, ovvero tutte quelle giocate) e media ERA (0.50). L’attacco si è affidato a Yuruby Alicart e all’azzurra Melany Sheldon, ma importante è stata anche l’aggiunta di Lara Cecchetti che, come Riboldi, in queste semifinale sfiderà il proprio passato.

In casa Bollate l’andamento della stagione è stato particolare: dopo un avvio con il turbo nella seconda parte di stagione regolare le vicecampionesse d’Italia hanno subito qualche inciampo che hanno permesso a Saronno di sopravanzarle in classifica. All’assenza di Greta Cecchetti in pedana hanno risposto affidando il cerchio nella partita dedicata alle lanciatrici italiane a Laura Bigatton (2.48 ERA), gara 2 è stato territorio della nazionale ceca Veronika Peckova (0.77 ERA) con l’impressionante dato di 13.1 strikeout di media a partita, il tutto con l’utilizzo all’occorrenza di Irene Costa (20 IP). In attacco Elisa Cecchetti è stata senza dubbio il pericolo pubblico numero uno per le lanciatrici avversarie, concludendo seconda in Serie A1 per media battuta (.506), fuoricampo (6) ed RBI (31); l’eccellente annata di Princic (.938 OPS) e Torre (.825 OPS) oltre che alle spiccate caratteristiche offensive di tutti i membri del parco lanciatrici fanno di Bollate una compagine che ha tutte le carte in regola per proseguire la striscia di presenze all’Italian Softball Series.

Playout: Head Reborn Sestese – Banco di Sardegna Nuoro

In parallelo alle Semifinali Scudetto sarà di scena anche la lotta per la sopravvivenza al meglio delle cinque partite tra Head Reborn Sestese e Banco di Sardegna Nuoro, le quinte classificate nel proprio girone, con in palio il mantenimento della categoria. Le due formazioni si sono già affrontate quest’anno, con la compagine sarda capace di imporsi in entrambe le gare su campo avversario, ma oggi, a differenza di allora, non potrà contare su Hannah Clark, a lungo sua principale trascinatrice offensiva (.554 AVG con 6 HR in 56 turni di battuta) ed il Nuoro visto nelle ultime uscite è una squadra interamente italiana.

Dall’altra parte la Sestese ha avuto problemi offensivi nelle ultime gare, con quattro gare consecutive in cui ha subito uno shutout, ma può contare su Iraimis Diaz in pedana per gara 2, lanciatrice che quest’anno ha portato a casa gran parte delle vittorie toscane (7-6 il suo record, 3.47 ERA) e ha saputo mettere i bastoni tra le ruote anche ad avversarie di più grande blasone.

Programma

Sabato 10 Settembre

Poderi dal Nespoli Forlì – Inox Team Saronno ore 17 (+30′ dopo la fine di gara 1)

MKF Bollate – Rheavendors Caronno ore 17 (+30′ dopo la fine di gara 1)

Domenica 11 Settembre

Head Reborn Sestese – Banco di Sardegna Nuoro ore 10 (+30′ dopo la fine di gara 1)

