Ceriano Laghetto: a scuola arriva “L’albero felice”

CERIANO LAGHETTO – “Sono giorni frenetici in vista dell’avvio ufficiale dell’anno scolastico previsto per lunedì 12 settembre. Grazie alle maestranze che stanno dando gli ultimi ritocchi: dal giardino, agli arredi, dalla segnaletica alle piccole manutenzioni! Voglio condividere con voi questa notizia che mi riempie di gioia. Proprio in questo punto, vicino all’ingresso della Scuola primaria e pochi metri da dove il nostro amato volontario prestava servizio tutti i giorni, sarà piantato lunedì “l’Albero Felice”. Ad annunciarlo il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo.

Prosegue Cattaneo: “Con i bimbi della scuola daremo il benvenuto a questo nuovo albero in memoria di Felice Bisaggio, il volontario GST recentemente scomparso che è nei cuori di tutti noi. Lui per i bimbi c’è sempre stato, facendoli attraversare tutti i giorni con qualsiasi condizione meteo. Noi non lo dimentichiamo, ci manca e con questo albero, che sarà curato dai bimbi stessi, continueremo a sentire la sua presenza”.

10092022