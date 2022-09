x x

GROANE – Ai domiciliari per una rapina, non avevano rispettato l’obbligo di stare im casa e quindi sono finiti in cella: il riferimento va a due fratelli, di 27 e 22 anni, residenti a Cesano Maderno, volti già ben noti alle forze dell’ordine. Nell’aprile scorso erano finiti nei guai dopo un movimentato tentativo di furto al supermercato Carrefour, nella loro città: erano stati notati. Inizialmente a loro era stato imposto solo l’obbligo di firma al comando carabinieri ma in diverse occasioni non c’erano andati ed allora ultimamente erano stati posti ai domiciliari. Ma pure in questo caso non avevano rispettato delle disposizioni del giudice, circostanza che ha portato alla revoca di tale provvedimento e così sono stati presi in custodia dai carabinieri e sono stati trasferiti nel carcere di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

10092022