CARONNO PERTUSELLA – Sarà Fondazione Artos ad occuparsi di assicurare il servizio di post-scuola per i bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia. Coinvolte, in particolare, alle famiglie con figli che frequentano le scuole dell’infanzia Collodi e Montessori con esigenze tali da usufruire del servizio che permette ai bambini di stare a scuola fino alle 18.

Affinché il progetto parta, è necessaria l’iscrizione di un numero minimo di dieci bimbi al post-scuola in ogni istituto comprensivo. Le iscrizioni si sono aperte nella giornata di lunedì 12 settembre e sarà possibile dare il proprio nominativo fino a domenica 18 settembre, seguendo il procedimento indicato sul sito web di fondazione Artos. La conferma dell’attivazione del servizio avverrà entro il 23 settembre.

(foto d’archivio: un momento in una scuola del circondario)

