GORLA MAGGIORE – Fbc Saronno corsaro nella Coppa Lombardia juniores under 19: ieri sera i biancocelesti hanno sbancato il campo di Gorla Maggiore, alla rete dei locali del Gorla Minore siglata da Zhajaj ha risposto il saronnese Sasso con una doppietta con gli amaretti che così balzano al comando della graduatoria.

Nel girone 3 il Saronno si porta dunque al comando con 7 punti, segue la Gerenzanese a quota 6 punti, l’Sc United che ha 4 punti mentre all’ultimo posto rimane il Gorla Minore, a zero punti.

(foto: una fase del match di ieri, valevole per la Coppa Lombardia, fra Gorla Minore e Fbc Saronno versione juniores under 19)

