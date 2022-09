x x

COGLIATE / LIMBIATE – Auto fuori strada ieri mattina alle 11 a Cogliate in via Piave: sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale, con una ambulanza della Croce d’argento di Limbiate e l’automedica da Como. E’ rimasta ferita una donna di 72 anni, trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese: al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

A Limbiate ieri alle 19.45 ciclista investito in via Garibaldi: l’ambulanza del Sos ha soccorso un ragazzo di 31 anni, che è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale San Gerardo di Monza per essere medicato di comunque non gravi ferite. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.

