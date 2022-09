x x

TURATE – Un giovane di trent’anni ferito, l’intervento di carabinieri ed ambulanza per una vicenda avvenuta ieri sera a Turate e che adesso le forze dell’ordine stanno chiarendo. Al centralino delle emergenze sanitarie in Lombardia, il 118, alle 21 è arrivata una chiamata per segnalare la presenza di una persona ferita lungo la centrale via Marconi e sul posto è stata subito inviata una autolettiga della Croce azzurra di Rovellasca ed è arrivata la pattuglia dell’Arma.

E’ stato soccorso il trentenne, che era sanguinante: sarebbe stato raggiunto da una coltellata, comunque superficiale: non è apparso in pericolo di vita e neanche in gravi condizioni, ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato. Come detto, al momento si sa pochissimo riguardo a quanto successo, e sono adesso in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire con precisione l’accaduto.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio notturno in zona)

28092022