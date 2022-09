x x

CISLAGO – L’assessore Giampaolo Mazzucchelli si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di maggioranza, al suo posto in occasione del prossimo consiglio comunale entrerà in carica Maurizio Manfredi, che aveva corso alle elezioni nella stessa lista: “Impegno e Serietà”.

Mazzucchelli, però, rimarrà assessore con delega a Bilancio, Lavoro, Commercio, Artigianato e Industria, spiegando che la motivazione delle dimissioni è quella di consentire di partecipare all’interno del Consiglio comunale a un altro membro della lista.

Le critiche per la scelta dell’amministrazione arrivano Gian Luigi Cartabia, consigliere di minoranza: «Va contro a quanto gli elettori hanno espresso con il loro voto. All’interno di un Consiglio comunale la figura più importante è quella del consigliere, dimettersi da consigliere e rimanere in carica in qualità di assessore significa sconfessare quanto gli elettori hanno espresso alle urne».

28092022