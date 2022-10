x x

SOLARO – La carta “Giovani nazionale”, riservata alle persone di età compresa tra i 18 e 35 anni, è uno strumento digitale attraverso il quale è possibile usufruire di particolari agevolazioni nell’acquisto o nell’accesso a beni e servizi pubblici e privati dei partner aderenti all’iniziativa. La Carta è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita e incentivando la partecipazione ad attività formative, culturali, sportive e ricreative, soprattutto nell’ambito della transizione digitale ed ecologica.

Con la propria carta l’utente potrà:

• accedere a beni e servizi esclusivi sul territorio nazionale, in virtù di specifici accordi con partner privati;

• usufruire di agevolazioni, opportunità, incentivi e misure messe in atto da enti pubblici e privati;

• accedere anche alle agevolazioni e alle offerte che le Carte di altri 36 Paesi europei mettono a disposizione nel circuito di Eyca (European Youth card association).



La carta è accessibile solo in formato digitale attraverso l’App IO; per accedere occorre autenticarsi con Spid o Cie. Dopo avere effettuato l’accesso su App IO, dalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di Carta Giovani, si potrà richiedere la Carta e visualizzare i partner e le opportunità offerte da ciascuno di essi, e le istruzioni per usufruirne. A Solaro per informazioni è possibile rivolgersi all’Informagiovani o Informafamiglie.

Emanuela Nobile, consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili: “Richiedere la carta Giovani Nazionale è semplicissimo ed immediato, bastano davvero pochi passaggi sull’app IO. Si tratta di un’occasione importante per accedere a servizi utili a costi alla portata di giovane. Abbiamo anche ritagliato un momento studiato appositamente per i giovani, un angolo informativo in occasione dell’evento degli aperitivi musicali ad Extrachiosco, per spiegare personalmente e direttamente quest’opportunità. Ci auguriamo che richiedano la Carta quanti più giovani possibile, per rendere efficace e sempre più partecipata la rete”.

01102022