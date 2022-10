Basket C Gold, buona la prima dell’Az Saronno a Nerviano

x x

NERVIANO – In emergenza per le assenze importanti di Negri, Fusella e Motta e di rimonta dopo una partenza non facile, i ragazzi dell’Az Robur Saronno nel match del tardo pomeriggio domenicale a Nerviano, contro i locali giocano una partita di altissima consapevolezza, segnando 80 punti, per una vittoria pesantissima. Ce ne sono 24 per Davide Tresso, secondo ventello consecutivo per il capitano! Ma ancora una volta bravi in tanti. “E settimana prossima, possibile sorpresa in arrivo… state collegati!” suggeriscono i dirigenti saronnesi a tifosi ed appassionati.

Si è giocato per la seconda giornata del campionato di pallacanestro maschile, serie C-Gold.

Punteggio finale: Nerviano-Az Robur Basket Saronno 77-80

(foto archivio: Az Saronno in azione di gioco nel corso di una precedente partita)

