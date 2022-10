x x

LIMBIATE – Goleada della Frazione calcistica Dal Pozzo, che in casa a Limbiate oggi pomeriggio ha travolto il San Luigi Pogliano, è finita 4-2. Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo nero, San Luigi in completo blu. Queste le scelte di mister Davide Borgatti: Arrighi, Osculati, Cusato, Daga, Algeri, Pertile, Maggiore, Borgatti (capitano), Pietrzyk, Dezio, Gueye. A disposizione: Barzanò, Ferrario, Sevesi, Corradini, Defendenti, Caldart, Tricarico, Zraidi, Riccardi.

La cronaca – Terzo turno del campionato di Terza categoria, dopo la sconfitta in Coppa i gialloverdi si sono dunque prontamente rifatti, in gol già al 3′: azione di Osculati con palla filtrante per Dezio che insacca. Ma in chiusura di primo tempo, al 46′ su punizione il pari degli ospiti con Dal Pozzo a riportarsi immediatamente avanti: angolo di Daga e Maggiore insacca. Nella ripresa in apertura il 2-2 del Pogliano, al 10′ cross di Riccardi e incarnata di Pietrzyk per il 3-2 e al 14′ arriva anche il poker: in contropiede con tiro di Osculati e sulla respinta del portiere il gol di Dezio.

Dal Pozzo-San Luigi Pogliano 4-2

(foto: giocatori e tifosi del Dal Pozzo oggi pomeriggio sul campo di Limbiate)

