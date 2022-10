x x

VARESE – “Un sabato di quelli che amo, sul territorio, fra le persone. Ben due eventi con l’Anpi, l’Associazione nazionale dei partigiani che ovviamente ringrazio per il quotidiano lavoro che fanno, uno a Gallarate questa mattina e il secondo a Besozzo. Sono stato inoltre a Varese all’inaugurazione del progetto Fili, per una bella prospettiva di rigenerazione urbana, e sempre a Varese per il pranzo sociale di “From Gaza to Italy”. Così Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente del Partito democratico.

(foto: il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, ritratto con gli altri partecipanti ad uno dei eventi ai quali ha preso parte nel corso del passato fine settimana)

03102022