SARONNO – E’ iniziata oggi la distribuzione on demand a noleggio su Chili dell’ultimo film diretto dal regista Luciano Silighini Garagnani “A colpi di pedali”. Già da inizio settembre la pellicola ha debuttato negli Stati Uniti col titolo “On their bikes” rilasciato da Amazon Prime Video. Il primo film di questa biografia dedicata all’imprenditore Gianfranco Librandi è attualmente in programmazione in Italia, col titolo “Da una corsa in bicicletta”, a noleggio su Chili e free per gli abbonati a Prime Video.

Il regista Silighini, fresco dai giorni in laguna dove era ospite alla mostra del cinema di Venezia, parla della distribuzione e dei prossimi progetti “come sapete noi lavoriamo quasi unicamente per il mercato degli Stati Uniti e quando abbiamo deciso di produrre questa biografia per Prime Video abbiamo conservato la nazionalità americana per tutte e due le pellicole nonostante i film siano girati questa volta in lingua italiana” continua il regista “per questo abbiamo distribuito prima negli Stati Uniti e da oggi in italia e negli altri paesi europei oltre al Giappone” continua Silighini che in autunno sarà impegnato all’estero per alcune nuove produzioni.

“Sono felice che ancora una volta le bellezze del nostro territorio gireranno grazie al cinema per l’Italia e per il mondo intero e ringrazio ancora il Comune di Saronno per averci concesso il patrocinio. Un grazie di cuore anche a nome del cast e della crew per questo al sindaco Augusto Airoldi,all’assessore Laura Succi e al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli” conclude il regista che oltre oceano lavora principalmente come producer “con l’arrivo di un autunno finalmente senza restrizioni il cinema torna vivo a 360 gradi. Abbiamo terminato il production management di The Wonder e abbiamo avuto la premiere a Londra questa settimana ma l’impegno maggiore sarà con la premiere di Avatar 2 a dicembre sempre a Londra che sarà l’inizio della distribuzione anche degli altri 3 film che compongono i 5 capitoli della saga già terminati quest’anno ma che usciranno annualmente fino al 2025”