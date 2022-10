x x

CISLAGO – Qualche danno, qualche rallentamento (contenuto dall’intervento della polizia locale) ma fortunatamente nessun ferito. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina alle 10,14 in via Battisti all’altezza del civico 1116 lungo la sp231.

L’impatto ha coinvolto un Harley-Davidson e una Fiat Punto. La vettura a riportato danni nella parte posteriore sinistra. Sul posto chiamata a alcuni passanti sono accorsi un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e una pattuglia della polizia locale cittadina guidata dal comandante Marco Cantoni.

Gli agenti si sono occupati di deviare il traffico e dei rilievi mentre il personale sanitario ha sottoposto ad alcuni accertamenti il conducente sessantenne della moto. Nessuna conseguenza per lui che ha anche rifiutato di andare al pronto soccorso.

