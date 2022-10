x x

SARONNO – Vittoria in rimonta per la Rheavendors Caronno del manager Argenis Blanco nella prima semifinale di Coppa Italia, oggi pomeriggio alle final four al diamante di via De Sanctis a Saronno.

La cronaca – Al primo inning primo punto del Mkf Bollate con due eliminati, al secondo inning altro punto del Bollate, e poi al terzo inning con un triplo Irene Costa spinge a casa il terzo punto delle ospiti. Cambia tutto dall’alto del quinto inning: su battuta di Sheldon (foto grande) si crea lo scompiglio nella difesa delle altomilanesi ed entrano, su indecisione difensiva, 2 punti per la Rhea, e si va sul 3-2. Alto del sesto inning: il singolo di Avanzini spinge a casa il 3-3 ed una valida di Caldon riempie le basi. La battuta lunga di Alicart, eliminata, consente comunque alla Rhea di fare entrare il punto del vantaggio, 3-4. Poi doppio di Lara Cecchetti con altro punto, 3-5. E con un bellissimo doppio gioco difensivo alla settima ripresa, Caronno frena il tentativo di recupero del Bollate (4-5) e così vince e va in finale, sempre oggi alle 19.30 contro la vincente di Saronno-Pianoro, prevista a seguire.

Mkf Bollate-Rheavendors Caronno 4-5

(foto: alcune fasi del match fra Rheavendors Caronno e Mkf Bollate di questo pomeriggio)

