MILANO – Allarme all’Ospedale Del Ponte-Astuti (Pd): L’Asst. renda noti i termini del bando di ristrutturazione. Necessario un check up delle coperture delle facciate di tutti gli ospedali lombardi



Un accesso agli atti e un’ interrogazione.

Il consigliere regionale e capogruppo del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti non ha perso tempo.

Appena ricevuta la notizia dello stato di non sicurezza dei pannelli che rivestono le facciate del padiglione Michelangelo dell’ospedale Del Ponte di Varese ha subito interpellato nel merito l’Asst Sette laghi e la Regione. “La scoperta che i materiali delle coperture- attacca Astuti- è simile a quello usato per la Torre del Moro, il grattacielo andato a fuoco a Milano il 29 agosto del 2021 non può non preoccupare. Per questo innanzitutto ho inviato una richiesta di accesso agli atti all’Asst Sette laghi per poter studiare il bando di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione, la lettera di aggiudicazione, il progetto di ristrutturazione, il cronoprogramma dei lavoro e eventuali attestazioni di urgenza dei lavori. Ho, inoltre, fatto un’interrogazione alla giunta per chiedere un controllo dei pannelli sulle facciate di tutti gli ospedali lombardi recentemente ristrutturati. I controlli della Procura di Milano hanno rilevato che i pannelli sotto inchiesta per l’incendio di via Antonini sono stati venduti anche a ospedali. Credo quindi doveroso svolgere i controlli al più presto”.

12102022