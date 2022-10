x x

UBOLDO – Il rifugio “Una luce fuori dal lager” ha bisogno di aiuto. A lanciare l’appello sono i volontari che ogni giorno si occupano di decine di cani senza casa: sono necessari beni di prima necessità per aiutare il rifugio uboldese al proprio sostentamento.

In particolare, sono richiesti beni come sgassatori, candeggina , detersivi vari per le pulizie, rotoli di carta grandi, sacchi della spazzatura grandi e piccoli. Naturalmente, oltre ai prodotti per l’igiene, sono ben accetti scatolette di cibo umido, biscottini e generi di uso e consumo quotidiano per la pulizia e accudimento degli abitanti del rifugio.

Chiunque sia intenzionato ad aiutare, può spedire il tutto all’associazione Una luce fuori dal lager canile rifugio di via Caduti della liberazione 123 di Uboldo. Altrimenti, portando personalmente le proprie donazioni al rifugio dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

È anche possibile fare una donazione all’associazione Una luce fuori dal Lager con iban IT16V0837433260000012450547, o tramite Paypal al link www.paypal.me/unalucefuoridallager.

All’inizio dello scorso anno l’associazione ha accolto trenta cani da un canile privato di Salerno, uno dei “canili-lager” da cui è difficile, per i cani, trovare una via di uscita.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

13102022