CERIANO LAGHETTO – Durante l’ultima seduta del consiglio comunale è stato conferito un encomio solenne ai giovani atleti che hanno rappresentato la Lombardia nella fase nazionale del Trofeo Kinder Coni di baseball five che si è svolta la scorsa settimana a Chianciano Terme, in Toscana.

Tra loro anche quattro cerianesi, che sono tornati con la medaglia d’argento del secondo posto nazionale. La formazione è stata selezionata da Asd Braves, società brianzola che è impegnata con attività di promozione sportiva anche nelle scuole di Ceriano Laghetto. Durante la seduta consiliare, è stato presentato e letto l’encomio solenne. “Con un prestigiosissimo secondo posto – si spiega – la squadra per l’occasione denominata “Lombardia” è riuscita a portare la nostra regione ai vertici nazionali di questa emergente disciplina”.

“Con tenacia e concentrazione, la squadra lombarda ha dato del filo da torcere a tutti, sino ad arrivare alla fase finale durante la quale, purtroppo, è stata battuta dal Piemonte, guadagnando comunque un meritatissimo secondo posto. Ancora vivissimi complimenti ai nostri giovani atleti per i risultati conseguiti con costanza e sacrificio. Vi auguriamo che in futuro possiate raggiungere ulteriori successi e soddisfazioni. Confidiamo che i giovani possano avvicinarsi sempre di più a tale pratica ed in generale a tutte le attività sportive, considerata l’importanza dello sport sia per la crescita fisica sia per il benessere mentale. Infine, un ringraziamento anche alle famiglie che hanno sostenuto gli atleti, alla società sportiva e ai tecnici che hanno seguito i ragazzi con costanza e dedizione”: il sindaco Roberto Crippa, insieme all’assessore comunale Dante Cattaneo e al consigliere Giuseppe Radaelli, ha quindi consegnato una pergamena di encomio a tutti gli atleti.

Gli atleti che compongono la squadra e che sono stati premiati dal consiglio comunale di Ceriano Laghetto insieme ai loro istruttori sono Sara Forlani, Anna Taiariol, Gabriele Romani, Samuele Marafioti, Sofia Corti, Viola Matrone, Rita Tirendi. Gli alunni frequentanti le scuole cerianesi sono Sara Forlani e Samuele Marafioti della scuola primaria “Don Antonio Rivolta” e Sofia Corti e Rita Tirendi della scuola secondaria “Aldo Moro” di Ceriano Laghetto.

“Questo straordinario risultato è frutto dell’impegno mostrato a scuola negli allenamenti e nella passione che questo nuovo sport ha saputo suscitare nei nostri ragazzi” ha commentato l’assessore all’Istruzione Dante Cattaneo. “E’ uno dei tanti progetti avviati nelle nostre scuole che incontrano l’apprezzamento dei ragazzi e ne aumentano il coinvolgimento, così da fare delle nostre scuole un fiore all’occhiello per il territorio”. “Voglio complimentarmi con i ragazzi per il risultato sportivo e ringraziare Asd Braves per l’ottimo lavoro svolto” -aggiunge il xonsigliere delegato allo sport, Giuseppe Radaelli che annuncia: “E’ stata approvata recentemente dalla Giunta comunale la delibera che assegna degli spazi sportivi a Dal Pozzo per mettere a disposizione dei nostri ragazzi questa ulteriore opportunità, che arricchisce ancora di più la nostra offerta sportiva, ormai in grado di soddisfare ogni esigenza, per una crescita sana dei giovani”.

Nel corso della stessa seduta di consiglio comunale è stato inoltre approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 del Comune di Ceriano Laghetto.

(foto di gruppo per i giovani cerianesi del Baseball five, con il consiglio comunale)

14102022