x x

GERENZANO – Appuntamento fissato per domenica 16 ottobre per tutti i corridori della quarta edizione della Camminata con i Corsalus. L’evento è organizzato da Asd Salus Gerenzano, sezione runner, con la collaborazione di Fiasp, Federazione italiana amatori sport per tutti. Si tratta di una manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, totalmente aperta a tutti, con garantiti i servizi parcheggio e assistenza medica. Non manca il servizio bar al punto di partenza e arrivo del palazzetto dello sport di via Inglesina; un altro punto di ristoro aggiuntivo sarà aggiunto lungo il percorso.

Il programma

Il ritrovo è previsto per le 7.30 al palazzetto dello sport di via Inglesina 37, con partenza libera dalle 8 alle 9.30 e due percorsi disponibili, di sei e dodici chilometri differenziati con segnaletiche. I percorsi si snodano in ambito cittadino, su strada sterrata e asfalto, con attraversamento delle campagne e dei boschi circostanti la città.

La manifestazione si chiuderà alle 12.30, con la premiazione di tutti i gruppi partecipanti superiori ai 5 componenti. La quota di partecipazione è di 3 euro per i corridori soci Fiasp, 3.50 per i non-soci.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

14102022